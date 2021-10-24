Спасателем оказался правоохранитель из Ивано-Франковской области. А вот о ребенке ничего не известно – его забрала мама, и убежала еще до приезда полиции.
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В Киеве правоохранитель с Прикарпатья спас ребенка
В киевском парке "Победа" 23 октября люди стали свидетелями, как в пруду начала тонуть маленькая девочка, на вид лет 4 – 5. Как рассказали очевидцы в комментариях к видео, опубликованного в соцсетях:
- Ребенка в воде вовремя увидела прохожая женщина.
- Она подняла шум, позвала на помощь.
- И тогда другой прохожий без раздумий прыгнул в воду.
Позже оказалось, что мужчину зовут Игорь Николаевич, и он является правоохранителем с Ивано-Франковской области. Спасибо, пан Игорь,
– говорится в сообщении "Киев Оперативный".
Этот человек вытащил девочку из воды, а другой прохожий снял с нее мокрую одежду и укутал своей кофтой.
Минут через 5 прибежала мать. Как написала в комментариях одна из очевидиц, "вопросов к ней было бы много, если бы они так быстро не сбежали с ребенком".
Трагические случаи на воде в Украине – не редкость: