Рятувальником виявився правоохоронець з Івано-Франківської області. А от про дитину нічого не відомо – її забрала мама, і втекла ще до приїзду поліції.

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У Києві правоохоронець з Прикарпаття врятував дитину

У київському парку "Перемога" 23 жовтня люди стали свідками, як у ставку почала тонути маленька дівчинка, на вигляд років 4 – 5. Як розповіли очевидці у коментарях до відео, опублікованого у соцмережах:

Дитину у воді вчасно побачила перехожа жінка.

Вона здійняла галас, покликала на допомогу.

І тоді інший перехожий без роздумів стрибнув у воду.

Пізніше виявилось, що чоловіка звуть Ігор Миколайович, і він є правоохоронцем з Івано-Франківщини. Дякуємо вам, пане Ігоре,

– мовиться у повідомленні "Київ Оперативний".

Цей чоловік витягнув дівчинку з води, а інший перехожий зняв з неї мокрий одяг і укутав своєю кофтою.

Хвилин через 5 прибігла мати. Як написала у коментарях одна з очевидиць, "питань до неї було б багато, якби вони так швидко не втекли з дитиною".

Трагічні випадки на воді в Україні – не рідкість: