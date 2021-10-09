Столичні рятувальники отримали повідомлення про те, що у річці під Південним мостом тоне людина, 9 жовтня о 14:52. Чоловік перебував у воді на відстані 30 метрів від берега.
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У потерпілого виявили переохолодження
"Використовуючи рятувальне спорядження потерпілого 1992 року народження підняли на борт катеру з ознаками переохолодження", – мовиться у повідомленні пресслужби ДСНС.
Для того, аби зігріти людину, рятувальники використали термоковдру. Чоловіка доправили до берега та передали працівникам медичної служби. Наразі з'ясовують обставини події.
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