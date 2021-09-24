Прокуратура отобрала у застройщика землю киевского парка "Нивки"

Прокуратура Киева в суде добилась отмены решения Киевсовета о передаче в аренду земли из природно-заповедного фонда. Речь идет о территории парка "Нивки" стоимостью 17 миллионов гривен.

Как отметили правоохранители, в декабря 2019 года депутаты Киевского городского совета передали участок земли застройщику. Частный предприниматель собирался обустроить очередной ЖК с торговым центром и подземным паркингом.

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При рассмотрении иска прокуратуры Северный апелляционный хозяйственный суд вернул землю общине.

Исключили землю с природно-заповедного фонда

Правоохранители доказали, что местные депутаты без согласования с Кабмином изменили целевое назначение участка парка "Нивки".

Согласно закону, эта земля относится к территории парка-памятника садово-паркового искусства и охраняется как национальное достояние.

Также земля является частью природно-заповедного фонда Украины и частью системы природных территорий и объектов, находящихся под особой охраной.

Эти убедительные аргументы убедили служителей Фемиды признать договор с застройщиком недействительным. Решение Киевсовета о передаче участка обществу судьи отменили как незаконное.

Согласно открытым источникам, земельный участок под строительство Киевсовет передал ООО "Украинская марка". Основным видом деятельности компании является воспроизведение растений. Владельцем компании является Александр Придибайло, который также владеет несколькими компаниями в сферах оптовой торговли и предоставления помещений в аренду.