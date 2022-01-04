"Противно на это смотреть": главная елка "обросла" мусором после праздников в Киеве

Люди, которые встречали Новый год в центре Киева, превратили столицу в свалку. На улицах возле главной елки страны оставили сотни одноразовых стаканов и бутылок.

Центр Киева "тонет" в мусоре

Коммунальные службы не справляются с горами мусора. Фотографией с засоренной улицей в центре Киева поделилась писательница Татьяна Череп-Пероганич.

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На опубликованном фото видно, что отдыхающие бросили несколько десятков пустых одноразовых стаканов из-под напитков, вероятно, купленных на ярмарке рядом. Также на фотографии можно увидеть несколько пустых бутылок из-под алкоголя.

При этом комментарии в сети разделились: некоторые обвиняют в беспорядке коммунальщиков, а другие – самих отдыхающих. Подборка комментариев, ставших самыми популярными:

Количество свалок не оправдывает того, что некоторые люди – свиньи. Еще и детей своих учат по собственному примеру не ценить труд других.

Противно на это смотреть, действительно.

Если человек свиньей вырос, количество мусорных баков проблемы не решает.

Конечно, надо научиться не мусорить! Но надо научить коммунальщиков выполнять свою работу – убирать. Особенно в праздничные дни.

Как ни прискорбно, но эта работа у нас организована крайне плохо, не готовы наши службы ни к праздничным дням, ни к погодным условиям. То снег неожиданно упадет, то дождь, то праздник...

Для местных жителей это вообще реальная проблема сейчас мусор выбросить. Стаканчик можно и домой завезти, а что делать, когда из дома некуда выбрасывать.

Заметим, что в центре столицы по "эстетическим" соображениям очень сократили количество урн и мусорных баков. Поэтому на праздники оставшиеся постоянно переполнены.

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Празднование Нового года в Киеве: главное

Официальное празднование Нового года в Киеве стартовало еще 19 декабря и продлится целый месяц – вплоть до 19 января.

В столице устроили новый новогодний маршрут длиной 8 километров: от Арки дружбы народов до Контрактовой площади.

На Контрактовой площади установили 18-метровую елку в стиле "Петриковская роспись".

Также возле Офиса Президента обустроили "рождественский городок".

Полный текст публикации Татьяны Череп-Пероганич

А теперь смотрите на центральную елку и то, что на соседних улицах рядом с ней. Видимо, у елки глинтвейн покупают, идя выпивают, и потом, где хотят, бумажные стаканчики, там по дороге и оставляют...