"Противно на это смотреть": главная елка "обросла" мусором после праздников в Киеве
Источник:фейбсук Татьяны Череп-Пероганич
Люди, которые встречали Новый год в центре Киева, превратили столицу в свалку. На улицах возле главной елки страны оставили сотни одноразовых стаканов и бутылок.
Центр Киева "тонет" в мусоре
Коммунальные службы не справляются с горами мусора. Фотографией с засоренной улицей в центре Киева поделилась писательница Татьяна Череп-Пероганич.
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На опубликованном фото видно, что отдыхающие бросили несколько десятков пустых одноразовых стаканов из-под напитков, вероятно, купленных на ярмарке рядом. Также на фотографии можно увидеть несколько пустых бутылок из-под алкоголя.
При этом комментарии в сети разделились: некоторые обвиняют в беспорядке коммунальщиков, а другие – самих отдыхающих. Подборка комментариев, ставших самыми популярными:
- Количество свалок не оправдывает того, что некоторые люди – свиньи. Еще и детей своих учат по собственному примеру не ценить труд других.
- Противно на это смотреть, действительно.
- Если человек свиньей вырос, количество мусорных баков проблемы не решает.
- Конечно, надо научиться не мусорить! Но надо научить коммунальщиков выполнять свою работу – убирать. Особенно в праздничные дни.
- Как ни прискорбно, но эта работа у нас организована крайне плохо, не готовы наши службы ни к праздничным дням, ни к погодным условиям. То снег неожиданно упадет, то дождь, то праздник...
- Для местных жителей это вообще реальная проблема сейчас мусор выбросить. Стаканчик можно и домой завезти, а что делать, когда из дома некуда выбрасывать.
Заметим, что в центре столицы по "эстетическим" соображениям очень сократили количество урн и мусорных баков. Поэтому на праздники оставшиеся постоянно переполнены.
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Празднование Нового года в Киеве: главное
- Официальное празднование Нового года в Киеве стартовало еще 19 декабря и продлится целый месяц – вплоть до 19 января.
- В столице устроили новый новогодний маршрут длиной 8 километров: от Арки дружбы народов до Контрактовой площади.
- На Контрактовой площади установили 18-метровую елку в стиле "Петриковская роспись".
- Также возле Офиса Президента обустроили "рождественский городок".
Полный текст публикации Татьяны Череп-Пероганич
А теперь смотрите на центральную елку и то, что на соседних улицах рядом с ней. Видимо, у елки глинтвейн покупают, идя выпивают, и потом, где хотят, бумажные стаканчики, там по дороге и оставляют...