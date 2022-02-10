Пытался развернуться: в Киевской области иностранец с семьей попал в сокрушительное ДТП

Серьезная авария произошла на выезде из Белой Церкви утром 10 февраля. Водитель Mercedes E 320 спровоцировал мощное столкновение с Opel Vivaro.

В результате серьезного столкновения пострадали жена владельца Mercedes и пассажирка микроавтобуса. Другие участники ДТП серьезных травм чудом не получили.

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За рулем легковушки находился 38-летний гражданин Молдовы.

Пропустил поворот и пытался развернуться



Машины разбросало по дороге / Фото полиции Киевской области

Как выяснили полицейские, работавшие на месте происшествия, водитель Mercedes E320 вез свою жену и 18-летнюю дочь на медицинское обследование в Киев.

В это время 24-летний водитель Opel ехал в медицинский центр в Черкассах со своими 18-летним братом и 16-летней сестрой.

Когда иностранец понял, что пропустил поворот в Киев, он решил вернуться. В это время в него на полном ходу врезался микроавтобус.



От удара в Opel выстрелили подушки безопасности / Фото полиции Киевской области

На место происшествия вызвали медиков, которые госпитализировали жену иностранца и девочку-подростка в Белоцерковскую городскую больницу №2. У них диагностировали ушибы.

Как именно полицейские квалифицировали инцидент, пока неизвестно. С этим следователи обещают разобраться позже, поскольку в случае, если серьезных травм никто не получил, дело должны переквалифицировать в административное. Если же врачи диагностируют у потерпевших повреждения средней тяжести, владелец Mercedes должен стать фигурантом уголовного преступления.

Полицейские расследуют смертельное ДТП с участием кортежа Ярославского

Вечером 9 февраля на трассе Чугуев – Мартово произошла смертельная авария. Машина якобы из кортежа предпринимателя Александра Ярославского насмерть сбила мужчину. Полицейские пытаются установить личность погибшего. Водитель легковушки, который скрылся с места происшествия, позже прибыл к правоохранителям. Сам бизнесмен говорит, что в момент ДТП он спал у себя дома.