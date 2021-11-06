Работников медлаборатории в Киеве уличили в массовой подделке COVID-тестов

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении 6 работникам медлаборатории, которые занимались подделкой COVID-тестов. Среди подозреваемых – врач-терапевт, администратор и еще двое работников медучреждения.

В Офисе генпрокурора рассказали, что организованная группа действовала в течение декабря 2020 – марта 2021 года. Работники лаборатории получали заказ от клиентов и создавали поддельные медицинские справки.

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За свои услуги подозреваемые брали от 900 до 1800 гривен.

В настоящее время решается вопрос об избрании мер для подозреваемых.

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