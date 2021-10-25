Разбили окна и угрожали: в Киеве рейдеры хотели "отжать" пекарню для детей с инвалидностью

В Киеве рейдеры совершили дерзкую попытку присвоить помещение, в котором должна открыться пекарня для реабилитации детей с инвалидностью. Они прибегли к угрозам рабочим и порче имущества.

Недвижимость стала для злоумышленников лакомым куском, поскольку в ее ремонт совсем не придется вкладываться благодаря общественному бюджету, выигранному волонтерами.

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Дельцы нацелились на детские мечты

Активисты общественной организации "Родина" еще в 2017 году нашли большое помещение для аренды в одном из заброшенных коммунальных зданий. В 2018 году они выиграли общественный бюджет на 1,4 миллиона гривен, который должен быть потрачен на ремонт.

Целью женщин является создание реабилитационного центра, где дети с детским церебральным параличом и аутизмом могли бы социализироваться. В частности, волонтеры планируют открыть мини-пекарню и уголок хендмейда, где будут работать сами дети. Это пространство будет называться "Горнятко доброти".

Однако средства, которые выиграла инициатива, перебросили не на счет общественной организации, а компании по обслуживанию (поскольку речь идет о помещении коммунальной собственности). Именно это и стало причиной "охоты" рейдеров на здание.



Сергей Притула показал окно, которое разбили рейдеры / Скриншот видео

В ход пошли угрозы и вандализм

Как только рабочие взялись за ремонтные работы в будущей детской пекарне, как туда сразу отправились трое неизвестных мужчин, которые начали бить окна. Кроме того, они начали вызывающе угрожать, материться и требовали, чтобы мастера убирались.

Притула объяснил, что неизвестные пытаются бесплатно присвоить себе помещение, средства для ремонта которого им уже не придется искать – ведь это за них сделали волонтеры. Следовательно, злоумышленники хотят использовать помещение для собственного бизнеса в спальном районе Киева.

За детей вступились украинские Герои

Скандальная ситуация быстро получила огласку, и активистов "Родины" поддержали ветераны российско-украинской войны. Они согласились охранять здание, пока там идет ремонт, и не допустить очередных дерзких провокаций.



Защитники Украины пообещали охранять здание, выделенное детям, от рейдеров / Скриншот видео 24 канала

В Киеве рейдеры попытались захватить будущую пекарню для детей с инвалидностью: видео