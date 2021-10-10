Все это происходило в селе Благодатном 7 октября. На место вызвали полицию.

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Как обнаружили правоохранители, группа молодых людей угрожала забрать урожай. Также мужчины заставляли главу фермерского хозяйства переоформить право собственности на имущество.

Еще хотели, чтобы фермер отдал свою долю наследственному комплексу сельского хозяйства.

Кроме словесной угрозы, мужчины порезали колеса трактора и других служебных автомобилей предприятия.

Что известно о нарушителях

Это силовики в возрасте от 23 до 31 года. Их доставили в отделение полиции, где те объясняли ситуацию. Правоохранители изъяли:

4 охотничьх гладкоствольных ружья;

3 травматических пистолета марок "ПМТ", "ПМР" и "Форт 12";

24 охотничьх патрона;

18 патронов к пистолетам;

18 патронов с резиновыми пулями;

9 пластиковых патронов.

Все направили на экспертизу.



Оружие, с помощью которого угрожали молодые люди / Фото Нацполиции



Боеприпасы правоохранители также изъяли / Фото Нацполиции

Важно! Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы. Следствие продолжается.