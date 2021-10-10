Все це відбувалось в селі Благодатному 7 жовтня. На місце викликали поліцію.

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Як виявили правоохоронці, група молодиків погрожувала забрати врожай. Також чоловіки примушували голову фермерського господарства переоформити право власності на майно.

Ще хотіли, аби фермер віддав свою частку спадкового комплексу сільського господарства.

Окрім словесної погрози, чоловіки порізали колеса трактора та інших службових автомобілів підприємства.

Що відомо про порушників

Це чоловіки віком від 23 до 31 року. Їх доставили до відділення поліції, де ті пояснювали ситуацію. Правоохоронці вилучили:

4 мисливські гладкоствольні рушниці;

3 травматичні пістолети марок "ПМТ", "ПМР" та "Форт 12";

24 мисливські набої;

18 патронів до пістолетів;

18 патронів з гумовими кулями;

9 пластикових набоїв.

Усе направили на експертизу.



Зброя, за допомогою якої погрожували молодики / Фото Нацполіції



Набої правоохоронці також вилучили / Фото Нацполіції

Важливо! Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі. Слідство триває.