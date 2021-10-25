Нерухомість стала для зловмисників ласим шматком, оскільки у її ремонт зовсім не доведеться вкладатися завдяки громадському бюджету, виграному волонтерками.

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Ділки націлилися на дитячі мрії

Активістки громадської організації "Родина" ще у 2017 році знайшли велике приміщення для оренди в одній із закинутих комунальних будівель. У 2018 році вони виграли громадський бюджет на 1,4 мільйона гривень, який мав бути витрачений на ремонт.

Метою жінок є створення реабілітаційного центру, де діти з дитячим церебральним паралічем та аутизмом могли би соціалізуватися. Зокрема, волонтерки планують відкрити мініпекарню та куточок хендмейду, де працюватимуть самі діти. Цей простір називатиметься "Горнятко доброти".

Однак кошти, які виграла ініціатива, перекинули не на рахунок громадської організації, а компанії з обслуговування (оскільки йдеться про приміщення комунальної власності). Саме це і стало причиною "полювання" рейдерів на будівлю.



Сергій Притула показав вікно, яке побили рейдери / Скриншот відео

В хід пішли погрози і вандалізм

Щойно робітники взялися за ремонтні роботи у майбутній дитячій перкарні, як туди одразу навідалися троє невідомих чоловіків, які почали трощити вікна. Крім того, вони почали зухвало погрожувати, матюкатися і вимагали, аби майстри забиралися геть.

Притула пояснив, що невідомі намагаються безкоштовно привласнити собі приміщення, кошти для ремонту якого їм уже не доведеться шукати – адже це за них зробили волонтери. Відтак, зловмисники хочуть використати приміщення для власного бізнесу в спальному районі Києва.

За дітей заступилися українські Герої

Скандальна ситуація швидко набула розголосу, і активістів "Родини" підтримали ветерани російсько-української війни. Вони зголосилися охороняти будівлю, доки там йде ремонт, і не допустити чергових зухвалих провокацій.



Захисники України пообіцяли охороняти будівлю, виділену дітям, від рейдерів / Скриншот відео 24 каналу

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