Разбитые "Полет" и "Мечта": в Киеве неизвестные разбили уникальные витражи

В Киеве неизвестные уничтожили витражи "Полет" и "Мечта" в доме культуры завода "Электронмаш". Их создала художница Елена Гнедаш еще в 1985 году.

Витражи уничтожили на Кольцевой дороге 6 сентября. В сети люди возмутились, ведь их можно было уберечь.

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Не является объектом культурного наследия

В департаменте охраны культурного наследия КГГА рассказали, что витражей у них на учете не было. То есть их нельзя считать объектом культурного наследия.

Автор уникальных витражей – украинская художница Елена Гнедаш . Также она создает гобелены (разновидность ковра) и мозаики. Елена Гнедаш – участник международных художественных выставок в Австрии, Польше, Дании, Англии и других странах.

Летом этого года в департамент обращались активисты, чтобы придать витражам и дому такой статус. Одна из неравнодушных – Елена Борисова рассказала, что в Минкульт и Институт Нацпамяти обращались с просьбой реставрировать их.

До и после уничтожения витражей / Фото с фейсбука Юлии Мельник

В Институте сказали, что этот вопрос "вне их компетенции". Минкульт вместо этого направил в творческий комбинат "Художник".

В департаменте КГГА говорят, что надо обращаться к владельцам витражей – госпредприятию "Электронмаш". Они должны позаботиться об охране витражей и направить их или в Музей истории города Киева, или в Национальный художественный музей Украины.