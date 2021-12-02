Рекордный показатель: в ноябре киевские водители заплатили за парковку более 2,6 миллиона

Бюджет Киева наращивает поступления от оплат автовладельцев за парковку машин. Больше всего доходов городу приносит I зона парковки.

Статистикой по пополнению бюджета водителями поделился заместитель мэра столицы Константин Усов. По словам чиновника, в ноябре город получил 2 миллиона 635 тысяч гривен. Эта сумма вдвое превышает ту, которую перечислили в бюджет в августе, а также на 15% больше, чем в октябре.

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2,441 миллиона гривен уплатили автовладельцы, которые парковались в I зоне.

Водителям пришлось уплатить 5,75 миллиона гривен штрафов



Киевляне больше платят за парковку на коммунальных площадках / Иллюстрация Константина Усова

Усов отметил, что большая часть оплат за услуги парковки в ноябре поступила через приложение "Киев цифровой" – 2,405 миллиона. Также на 73% увеличились оплаты через сервис Parking UA. Кроме того, жители столицы стали больше пользоваться "Приват 24".

Возросла также сумма штрафов, которые уплатили водители. В ноябре киевляне перечислили в бюджет 5,752 миллиона гривен.

Инспекторы по парковке выписали 19 406 постановлений о нарушении правил дорожного движения.



Поступления в бюджет Киева за нарушение правил парковки растут / Иллюстрация Константина Усова

По словам Усова, общая тенденция использования платных площадок в Киеве идет к увеличению. Так, в ноябре водители машин в 6 тысяч раз больше октября оставляли свои автомобили на коммунальных паркингах.

Наибольший счет на одного человека за услуги парковки в ноябре составил 7 600 гривен. Рекордсменом за неправильную парковку стал водитель, нарушивший правила 11 раз. Ему пришлось оплатить 3 740 гривен.