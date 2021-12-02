Статистикою щодо поповнення бюджету водіями поділився заступник мера столиці Костянтин Усов. За словами посадовця, у листопаді місто отримало 2 мільйона 635 тисяч гривень. Ця сума вдвічі перевищує ту, яку перерахували в бюджет у серпні, а також є на 15% більшою, аніж у жовтні.

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2,441 мільйон гривень сплатили автовласники, які паркувалися у І зоні.

Водіям довелося сплатити 5,75 мільйона гривень штрафів



Кияни більше сплачують за паркування на комунальних майданчиках / Ілюстрація Костянтина Усова

Усов зазначив, що більша частина оплат за послуги паркування у листопаді надійшла через застосунок "Київ цифровий" – 2,405 мільйона. Також на 73% збільшилися оплати через сервіс Parking UA. Крім того, жителі столиці почали більше користуватися "Приват 24".

Зросла також сума штрафів, які сплатили водії. У листопаді кияни перерахували до бюджету 5,752 мільйона гривень.

Інспектори з паркування виписали 19 406 постанов про порушення правил дорожнього руху.



Надходження у бюджет Києва за порушення правил паркування зростають / Ілюстрація Костянтина Усова

За словами Усова, загальна тенденція використання платних майданчиків у Києві веде до збільшення. Так, у листопаді керманичі машин на 6 тисяч разів більше від жовтня залишали свої автівки на комунальних паркінгах.

Найбільший рахунок на одну особу за послуги паркування у листопаді склав 7 600 гривень. Рекордсменом за неправильну парковку став водій, який порушив правила 11 разів. Йому довелося сплатити 3 740 гривень.