Родину-мать осветят цветами флага Украины: Минкульт проводит челлендж

Самый большой монумент страны подсветят желто-голубыми цветами. Родина-Мать изменит вид в 19 часов 4 февраля.

В Минкульте сообщили, что благодаря этому можно взять в розыгрыше книг. Надо будет только сделать красивое фото.

Кстати Голливудская актриса Кэтрин Винник поддержала Украину: символическое фото на фоне Родины-матери

Какие правила челленджа министерства

Почему решили провести подобную акцию в Министерстве культуры не рассказали. Однако призывали участвовать в розыгрыше всех желающих.



Монумент с хештегом розыгрыша книг / Фото Минкульта

Сфотографируйте подсвеченную в национальные цвета "Родину-Мать" с любой точки. Выложите фото в социальные сети с хештегом #UA,

– объяснили в министерстве.

Разыгрывать будут не обычные книги, а очень полезные для тех, кто любит делать фото. А именно, путеводители по лучшим местам для путешествий по Украине. Победителя будут выбирать рандомно в специальной программе.

Интересно – что известно о монументе Родина-Мать: смотрите видео

Читайте полный текст поста Министерства культуры и информационной политики:

Самый высокий монумент Украины – Родина-Мать сегодня в 19.00 засветится цветами государственного флага.

Приглашаем фотографов поучаствовать в челендже!

Сфотографируйте подсвеченную в национальные цвета "Родина-Мать" с любой точки.

Выложите фото в социальные сети с хештегом #UA

Участвуйте в розыгрыше книги о лучших местах для путешествий по Украине.

Победителя выберем рандомно с помощью специальной программы.