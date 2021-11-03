Родной внук с друзьями издевались над испуганной бабушкой: что известно о парнях из видео

Обидчиками прикованной к постели 76-летней бабушки из Киева оказались ее родной внук и двое его товарищей. В частности, родственник пенсионерки снимал все на камеру, тогда как друзья, смеясь, пугали ее пистолетом и кулаками.

В Сети видео оказалось после того, как один из фигурантов скандала по имени Александр решил поделиться им в Инстраграме. Впоследствии он ограничил доступ к своей странице настройками приватности.

С чего все началось В Киеве подростки поиздевались над больной бабушкой, направляя на нее пистолет

Сравнил человека с животным

Пытаясь оправдать свой поступок, Александр заявил, что женщина от циничного "розыгрыша" якобы не пострадала, потому что ничего не понимала.

Для нее это было, как животные видят вокруг себя и чисто инстинктивно как-то реагируют,

– сказал молодой человек.

Скандальный шлейф обидчика бабушки

Выяснилось, что Александр, который хвастался видео издевательств над немощной женщиной, не впервые попадает в поле зрения полиции.

В феврале 2021 года, когда он еще не был совершеннолетним, его разыскивали за побег из дома.

Парень не выходил на связь с родителями.

Впоследствии выяснилось, что его отчислили с третьего курса Киевского транспортно-экономического колледжа за прогулы и плохую успеваемость.

После резонанса вокруг скандального ролика Александр уехал из Киева.

Отец обидчика женщины хочет для него сурового наказания

Семья правонарушителя, пишут "Новости Live" , родом из Конотопа на Сумщине, но живет в Соломенском районе Киева. Сам парень до недавнего времени якобы снимал жилье на Борщаговке. Возможно, он жил в одной из комнат в квартире больной пенсионерки.

Папа Александра признался, что уже 15 лет не живет с семьей, и совсем не удивился из-за увиденного на видео. Кроме того, мужчина пожаловался, что ему ежедневно звонят коллекторы, пытаясь выбить многочисленные долги горе-сына.

"Я не удивился, но в обществе так не ведут себя, он со мной не желает общаться. Думаю, что пора посадить на пол годика в исправительную колонию", – сказал отец одного из подозреваемых.

Видели, что женщине страшно, но не остановились

Другой фигурант жестокого видео рассказал, что женщина, над которой он тоже издевался, – это бывшая теща его родного дяди. Он также начал рассказывать, что бабушка якобы не может адекватно воспринимать мир вокруг, однако признал, что их поступок таки вызвал у нее реакцию.

"По лицу, конечно, было видно, что ей страшно было. А ведь после съемки видео с ней все было нормально", – сказал Олег.

Фигурант жуткого видео признал, что больной женщине было страшно / Скриншот видео

Дочь пенсионерки до сих пор ни о чем не знает

Выяснилось, что обычно за больной пенсионеркой ухаживает ее дочь с сыном – двоюродным братом фигуранта видео Олега. Однако она до сих пор не знает об издевательствах молодежи над собственной матерью. Племянник женщины заявил, что ждет, пока она сама все узнает, чтобы не портить ей настроение.

Что будет со злоумышленниками

Полиция уже открыла производство по факту домашнего насилия. Теперь за издевательство над беспомощным человеком ребятам может грозить даже два года заключения. Альтернатива – исправительные работы или длительное ограничение свободы.