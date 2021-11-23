Родственники женщины, пострадавшей от маршрутчика, требуют компенсацию, перевозчик отмалчивается

Привлечь к ответственности за неадекватное управление водителя маршрутного такси №575, а также саму компанию-перевозчика оказалось довольно сложно. Родственники женщины, которая чуть не умерла в результате резкого торможения маршрутчика и неоказания ей помощи, требуют компенсации выплат на лечение.

Сам инцидент произошел 18 ноября неподалеку от остановки "Парк Пушкина". Водитель 575 маршрутки резко затормозил, из-за чего женщина пролетела через весь салон и сильно ударилась.

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От удара потерпевшая потеряла сознание. В чувство ее приводил сам водитель.

Перевозчик не выходит на связь

Родственники женщины говорят, что маршрутчик не оказал ей помощь, а лишь высадил из автобуса.

Скорую на место происшествия вызвали случайные прохожие.

В больницу пострадавшую привезли с многочисленными травмами, в частности – разрывом селезенки и кровоизлиянием в брюшную полость.

Сейчас пострадавшая находится в реанимации. Ее дочь считает, что перевозчик или страховая компания должны компенсировать расходы на лечение. Впрочем, представители фирмы на связь не выходят, а возле их офиса можно найти лишь рекламу. Внутри говорят, что фирма уехала еще 2 года назад.

Отказываются от комментариев и коллеги водителя-виновника этой ситуации. Говорят, мол, они слышали, что водителя подрезал кто-то из других участников движения.

Юристы утверждают, что пострадавшая имеет право на компенсацию. Выплатить ее должна либо фирма-перевозчик, либо страховщики, если компания страховала пассажиров на время перевозки.