Сам інцидент стався 18 листопада неподалік від зупинки "Парк Пушкіна". Водій 575 маршрутки різко загальмував, через що жінка пролетіла через весь салон та сильно ударилася.

Дивіться також У Києві через водіння маршрутника постраждала жінка, важко травмовану висадили без допомоги

Від удару потерпіла знепритомніла. До тями її приводив сам водій.

Перевізник не виходить на зв'язок

Родичі жінки кажуть, що маршрутник не надав їй допомогу, а лише висадив з автобуса.

Швидку на місце події викликали випадкові перехожі.

У лікарню потерпілу привезли з численними травмами, зокрема – розривом селезінки та крововиливом у черевну порожнину.

Наразі постраждала перебуває у реанімації. Її донька вважає, що перевізник або страхова компанія має компенсувати витрати на лікування. Втім, представники фірми на зв'язок не виходять, а біля їх офісу можна знайти лише рекламу. Всередині кажуть, що фірма виїхала ще 2 роки тому.

Відмовляються від коментарів й колеги водія-винуватця цієї ситуації. Кажуть, мовляв, вони чули, що водія підрізав хтось з інших учасників руху.

Юристи стверджують, що постраждала має право на компенсацію. Виплатити її має або фірма-перевізник, або страховики, якщо компанія страхувала пасажирів на час перевезення.