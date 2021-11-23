Сам інцидент стався 18 листопада неподалік від зупинки "Парк Пушкіна". Водій 575 маршрутки різко загальмував, через що жінка пролетіла через весь салон та сильно ударилася.
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Від удару потерпіла знепритомніла. До тями її приводив сам водій.
Перевізник не виходить на зв'язок
- Родичі жінки кажуть, що маршрутник не надав їй допомогу, а лише висадив з автобуса.
- Швидку на місце події викликали випадкові перехожі.
- У лікарню потерпілу привезли з численними травмами, зокрема – розривом селезінки та крововиливом у черевну порожнину.
Наразі постраждала перебуває у реанімації. Її донька вважає, що перевізник або страхова компанія має компенсувати витрати на лікування. Втім, представники фірми на зв'язок не виходять, а біля їх офісу можна знайти лише рекламу. Всередині кажуть, що фірма виїхала ще 2 роки тому.
Відмовляються від коментарів й колеги водія-винуватця цієї ситуації. Кажуть, мовляв, вони чули, що водія підрізав хтось з інших учасників руху.
Юристи стверджують, що постраждала має право на компенсацію. Виплатити її має або фірма-перевізник, або страховики, якщо компанія страхувала пасажирів на час перевезення.