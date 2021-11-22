За словами доньки потерпілої, жінка травмувалася близько зупинки "Парк імені Пушкіна" через різке гальмування водія. Жінка пролетіла фактично через весь салон мікроавтобуса та сильно вдарилася головою.

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Замість того, щоб надати постраждалій адекватну допомогу, маршрутник лише висадив її та продовжив рух.

У жінки розірвалася селезінка

Як зазначила у фейсбуці донька пасажирки Наталія Лубинець, постраждала впала через усю маршрутку та ударилася о стійку.

Від удару жінка знепритомніла, а водій приводив її до тями. На цьому допомога потерпілій закінчилася.

Пасажирка просила води та скаржилася на погане самопочуття, але її просто висадили. На вулиці жінка знову знепритомніла.

Допомогу жінці надавали перехожі. Медики швидкої діагностували у неї розрив селезінки з виливом 1,5 літра крові у черевну порожнину, закриту травму голови та численні гематоми.

Лікарі госпіталізували жінку до реанімації та продовжують надавати їй допомогу. Донька потерпілої просить свідків інциденту зв'язатися з нею за номером телефону 097-037-59-03 та 097-037-58-06.

Чи звернулися родичі постраждалої до поліції, наразі невідомо.

У коментарях до дописа Лубинець у фейсбуці чимало користувачів зазначили, що самі опинялися у подібній ситуації.