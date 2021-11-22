По словам дочери потерпевшей, женщина травмировалась около остановки "Парк имени Пушкина" из-за резкого торможения водителя. Женщина пролетела фактически через весь салон микроавтобуса и сильно ударилась головой.

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Вместо того чтобы оказать пострадавшей адекватную помощь, маршрутчик лишь высадил ее и продолжил движение.

У женщины разорвалась селезенка

Как отметила в фейсбуке дочь пассажирки Наталья Лубинец, пострадавшая упала через всю маршрутку и ударилась о стойку.

От удара женщина потеряла сознание, а водитель приводил ее в чувство. На этом помощь потерпевшей закончилась.

Пассажирка просила воды и жаловалась на плохое самочувствие, но ее просто высадили. На улице женщина снова потеряла сознание.

Помощь женщине оказывали прохожие. Медики скорой диагностировали у нее разрыв селезенки с излиянием 1,5 литра крови в брюшную полость, закрытую травму головы и многочисленные гематомы.

Врачи госпитализировали женщину в реанимацию и продолжают оказывать ей помощь. Дочь потерпевшей просит свидетелей инцидента связаться с ней по номеру телефона 097-037-59-03 и 097-037-58-06.

Обратились ли родственники пострадавшей в полицию, пока неизвестно.

В комментариях к сообщению Лубинец в фейсбуке многие пользователи отметили, что сами оказывались в подобной ситуации.