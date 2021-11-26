Россиянин и владелец киевских ресторанов пропагандирует блюда из собачатины: видео
Источник:Фейсбук Ярославы Кобы
Зоозащитников возмутил президент ресторанного холдинга Buldozer Group Александр Орлов. Россиянин не только публикует в соцсетях блюда из собачьего мяса, но и охотно рассказывает об этом в интервью.
По словам активистов, ему принадлежит 4 ресторана в столице Украины. Подробнее об этом 24 ноября рассказала зоозащитница Ярослава Коба.
Важно За жестокость – отвечайте: в Украине заработал закон о защите животных
"Вообще не люблю собак"
Для подтверждения своих слов женщина обнародовала сторис, которое публиковал ресторатор. Он на нем говорил, что в этот день был день корейской кухни. Поэтому, мол, решил поесть собачатины. Рядом с ним был товарищ, отказавшийся отведать данный "деликатес".
Орлов показывает блюдо из собачьего мяса: смотрите видео
Также зоозащитница обнародовала часть интервью Орлова, которое он дал ютубу "Ходят слухи". Там мужчина признался, что не испытывает никакого чувства жалости к животным, которых поедает.
Регулярно ем собак. Когда приезжаю в Китай, то мое любимое блюдо – черепаха. У меня есть друзья, которые там “организуют” экзотическую еду. Например, броненосец, муравьед,
– сказал ресторатор.
Также он добавил, что ему не жалко собак, потому что вообще их не любит. Кроме этого мужчина подтвердил, что любит "кошатину", то есть мясо львов и тигров.
Орлов рассказывает, о своих "предпочтениях": смотрите видео
Какие киевские заведения ему принадлежат:
- "Рыба Пила";
- ESHAK
- Queen Country Club;
- Frou Frou.
Призвали не ходить в его заведения
Коба написала, что она не будет ходить в эти заведения, чтобы не нести деньги "живодеру". Также она попросила своих подписчиков присоединиться к бойкотированию этих заведений.
Женщина отметила, что не желает видеть бизнес этого человека в Украине. Мол, это недопустимо в стране, которая недавно приняла закон о предотвращении жестокого обращения с животными.
Читайте полный текст сообщения Ярославы Кобы:
Президент ресторанного холдинга Buldozer Group Александр Орлов в своей родной Москве наслаждается собачатиной и всем советует... Говорит, полезно, собачек есть...
Рестораны Орлова есть и в Киеве, это и Рыба Пила, и Queen Country Club, ESHAK, Frou Frou. Если что, деньги живодеру я больше не понесу, какой бы голодной ни была.
Я не хочу, чтобы этот человек имел бизнес в моей стране, которая недавно приняла закон о предотвращении жестокого обращения и стремится к гуманности.
Прошу репосты, призываю к бойкоту заведения Орлова.