За словами активістів, йому належить 4 ресторани в столиці України. Детальніше про це 24 листопада розповіла зоозахисниця Ярослава Коба.

Важливо За жорстокість – відповідайте: в Україні запрацював закон про захист тварин

"Взагалі не люблю собак"

Для підтвердження своїх слів жінка оприлюднила сторіс, яке публікував ресторатор. Він на ньому казав, що в цей день був день корейської кухні. Тому, мовляв, вирішив поїсти собачатини. Поряд із ним був товариш, який відмовився скуштувати цей "делікатес".

Орлов показує страву із собачого м'яса: дивіться відео

Також зоозахисниця оприлюднила частину інтерв'ю Орлова, яке він дав ютубу "Ходят слухи". Там чоловік зізнався, що не відчуває жодного відчуття жалю до тварин, яких поїдає.

Регулярно їм собак. Коли приїжджаю до Китаю, то моя улюблена страва – черепаха. У мене є друзі, які там “організовують” екзотичну їжу. На приклад, броненосець, мурахоїд,

– сказав ресторатор.

Також він додав, що йому не шкода собак, бо взагалі їх не любить. Окрім цього чоловік підтвердив, що любить "кошатину", тобто м'ясо левів і тигрів.

Орлов розповідає, про свої "вподобання": дивіться відео

Які київські заклади йому належать:

"Рыба Пила";

ESHAK

Queen Country Club;

Frou Frou.

Закликали не ходити в його заклади

Коба написала, що вона не буде ходити в ці заклади, щоб не нести гроші "живодеру". Також вона попросила своїх підписників приєднатися до бойкотування цих закладів.

Жінка зазначила, що не бажає бачити бізнес цієї людини в Україні. Мовляв, це неприпустимо в країні, яка нещодавно прийняла закон про запобігання жорстокому поводженню з тваринами.

Читайте повний текст допису Ярослави Коби:

Президент ресторанного холдингу Buldozer Group Олександр Орлов у своїй рідній Москві насолоджується собачатиною і всім радить... Говорить, корисно, собачок їсти...

Ресторани Орлова є і в Києві, це і Риба Пила, і Queen Country Club, ESHAK, Frou Frou. Якщо що, гроші живодеру я більше не понесу, якою б голодною не була.



Я не хочу, щоб ця людина мала бізнес у моїй країні, яка нещодавно ухвалила закон про запобігання жорстокому поводженню та прагне до гуманності.

Прошу репостів, закликаю до бойкоту закладу Орлова.