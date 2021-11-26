По словам активистов, ему принадлежит 4 ресторана в столице Украины. Подробнее об этом 24 ноября рассказала зоозащитница Ярослава Коба.

Важно За жестокость – отвечайте: в Украине заработал закон о защите животных

"Вообще не люблю собак"

Для подтверждения своих слов женщина обнародовала сторис, которое публиковал ресторатор. Он на нем говорил, что в этот день был день корейской кухни. Поэтому, мол, решил поесть собачатины. Рядом с ним был товарищ, отказавшийся отведать данный "деликатес".

Орлов показывает блюдо из собачьего мяса: смотрите видео

Также зоозащитница обнародовала часть интервью Орлова, которое он дал ютубу "Ходят слухи". Там мужчина признался, что не испытывает никакого чувства жалости к животным, которых поедает.

Регулярно ем собак. Когда приезжаю в Китай, то мое любимое блюдо – черепаха. У меня есть друзья, которые там “организуют” экзотическую еду. Например, броненосец, муравьед,

– сказал ресторатор.

Также он добавил, что ему не жалко собак, потому что вообще их не любит. Кроме этого мужчина подтвердил, что любит "кошатину", то есть мясо львов и тигров.

Орлов рассказывает, о своих "предпочтениях": смотрите видео

Какие киевские заведения ему принадлежат:

"Рыба Пила";

ESHAK

Queen Country Club;

Frou Frou.

Призвали не ходить в его заведения

Коба написала, что она не будет ходить в эти заведения, чтобы не нести деньги "живодеру". Также она попросила своих подписчиков присоединиться к бойкотированию этих заведений.

Женщина отметила, что не желает видеть бизнес этого человека в Украине. Мол, это недопустимо в стране, которая недавно приняла закон о предотвращении жестокого обращения с животными.

Читайте полный текст сообщения Ярославы Кобы:

Президент ресторанного холдинга Buldozer Group Александр Орлов в своей родной Москве наслаждается собачатиной и всем советует... Говорит, полезно, собачек есть...

Рестораны Орлова есть и в Киеве, это и Рыба Пила, и Queen Country Club, ESHAK, Frou Frou. Если что, деньги живодеру я больше не понесу, какой бы голодной ни была.

Я не хочу, чтобы этот человек имел бизнес в моей стране, которая недавно приняла закон о предотвращении жестокого обращения и стремится к гуманности.

Прошу репосты, призываю к бойкоту заведения Орлова.