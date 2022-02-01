Российские пропагандисты путешествуют в Украину и снимают антиукраинские сюжеты в Киеве
Источник:ютуб Сергея Стерненко
В конце 8-го года войны и накануне возможного полномасштабного наступления русских войск, вражеские пропагандисты свободно приезжают в Украину. Кроме того они беспрепятственно снимают антиукраинские сюжеты в центре Киева.
Появление пропагандистки из канала Рен-ТВ Алисы Паршаковой заметил активист Сергей Стерненко. По его словам, члены съемочной группы, ведущие антиукраинскую деятельность в РФ, ездили в ОРДЛО.
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Сразу после посещения оккупированных территорий Паршакова и его коллеги отправились в Киев.
Снимали сразу несколько сюжетов
- Пропагандистка Паршакова побывала под Печерским судом, когда там выбирали меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко.
- Также пропагандистка была на акции протеста под офисом президента.
- Кроме того, съемочная группа "Рен-ТВ" посетила один из супермаркетов украинской столицы, где пропагандистка рассказывала о "панике среди украинцев".
- Апофеозом командировки оккупантов было пребывание в гостях у пророссийского нардепа Ильи Кивы, который на камеру рассказал о том, что "украинцам нечего защищать в этой стране".
Стерненко подчеркнул, что пропагандистка работала без символики телеканала и не представлялась, потому что украинцы давали ей комментарии.
Украинским гражданам лучше интересоваться, с кем они разговаривают, прежде чем давать комментарии СМИ,
– подытожил Стерненко.
Смотрите видео Сергея Стерненко о работе российских пропагандистов в Киеве:
Не должны пускать в Украину
Согласно указу президента №256 за 2017 год, все россияне при въезде на территорию Украины должны проходить биометрический контроль. Кроме того, лицам, посещавшим временно оккупированные территории с нарушением закона, должны запрещать въезд в Украину. Тем более это касается пропагандистов, ведущих подрывную деятельность против нашего государства. То, почему Паршакову пропустили через украинскую границу, неизвестно.