На Русановке в Киеве под видом сантехников орудуют домушники
Источник:сообщество "NEW Русановка"
Жители спального района Русановка предупреждают своих соседей об опасности. Квартирные воры прибегли к новой схеме попадания в дома киевлян.
Злоумышленники притворяются сантехниками и обворовывают людей, попадая в их квартиры. Кроме того, воры делают так, чтобы сами пострадавшие обращались к ним и просили прийти к себе домой.
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О новом способе мошенничества сообщила в местном сообществе жительница Яна Воробей.
В "компании" жалуются на конкурентов
Подобных объявлений на Русановке – очень много / Фото Яны Воробей
- Многочисленные объявления о необходимости записаться на услугу чистки труб появились возле каждого подъезда на Русановке.
- Авторы говорят, что будут проводить внутреннюю обработку ливней ванной, унитаза и раковины в доме в течение следующих 5 дней. При этом даты начала работ в многоэтажке не называются.
- В связи с якобы увеличением зассор и реагированием сантехнической компании жителей просят позвонить по номерам, указанным на объявлениях.
Пользователи пытались связаться с фирмой, которая предлагает сантехнические услуги, и спросить у них, почему соседи по домам жалуются на кражи. В компании ответили, что к мошенничеству они якобы не имеют отношения, а такой репутацией обязаны конкурентам.
Однако при этом собеседники называли киевлянам разные названия своей фирмы, сведения о которых вообще отсутствуют в сети.