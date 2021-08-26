На Русановке в Киеве руководитель ОСМД чуть не убил подростка, который перелез через забор ЖК
Источник:"Киев Оперативный"
14-летний парень забыл магнитный ключ от калитки одного из киевских ЖК, поэтому решил перелезть через забор. Это увидел глава ОСМД, который набросился на подростка и очень сильно его толкнул.
Парень отлетел на несколько метров и чуть не ударился головой о бетонную конструкцию. Такое падение вполне могло привести к смертельной травме.
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На месте происшествия работали врачи скорой и полицейские.
Был хорошо знакомым с потерпевшим
- Инцидент произошел еще 19 августа на проспекте Соборности, 30А. Впрочем, огласки событие приобрело лишь через неделю после этого.
- По словам матери подростка, ее сын перелез через забор на территорию жилого комплекса, поскольку забыл магнит до калитки.
- Это увидел руководитель объединения совладельцев многоквартирного дома, который подбежал к парню и очень сильно толкнул его в грудь.
При этом мужчина якобы должен был понимать, что в ЖК не лезет какой-то преступник, поскольку он знаком с подростком более 2 лет.
Свидетели происшествия вызвали на место полицию, а также оказали парню помощь. Как именно следователи квалифицировали произошедшее, пока неизвестно.
Смотрите видео, как мужчина толкнул подростка в Киеве: