На Русановке поймали неадеквата, который бил женщин и девушек: фото подозреваемого

На Русановке в Киеве задержали мужчину, который беспричинно избивал прохожих женщин и девушек. Он попал в руки правоохранителей 25 ноября.

На жалобы местных жителей района полицейские наткнулись во время мониторинга соцсетей. Там они увидели публикацию, в которой сообщалось об агрессивном мужчине, который избивает женщин.

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У нападавшего – проблемы с психикой

Правоохранителям удалось быстро выйти на злоумышленника – на следующий день после инцидента, который получил огласку. Им оказался местный житель 1974 года рождения.

Мужчина проживает вместе с матерью и находится на спецучете в медицинском учреждении. Мы провели с родственницей профилактическую беседу и вызвали специализированную медицинскую бригаду,

– рассказал заместитель начальника Днепровского управления полиции Константин Стрелкивский.



Оказалось, что мужчина имеет проблемы с психикой / Фото полиции Киева

Держал в страхе всю Русановку

Последней потерпевшей от рук агрессивного мужчины стала девушка-подросток – он дал ее пощечину, проходя мимо. После этого случая жители Русановки рассказали, что он часто совершает такие нападения. Более того, больной у всех на глазах может щупать себя за половой орган.