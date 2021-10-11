Самая большая в мире шаурма: в Киеве установили гастрономический рекорд, – атмосферные фото
Источник:МХП
9 октября на Контрактовой площади в Киеве состоялся масштабный гастрономический фестиваль. В рамках события установили рекорд – приготовили самую большую шаурму в Украине.
Кулинарный рекорд устанавливали 120 поваров, технологов и мясных сомелье. Они приготовили шаурму, длиной 129 метров и 4 сантиметра. Вес вкусняшки достигал 200 килограммов.
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Перед началом фестиваля Made in Ukraine, партнеры приготовили 5 лавашей по 30 метров каждый. Были также мясные заготовки из курятины.
Как готовили самую длинную шаурму
Участники события работали над гастрономическим произведением синхронно. Чтобы еда была еще привлекательнее, ее поджарили с помощью туристических горелок.
Национальный рекорд зафиксировал основатель "Национального реестра рекордов Украины" Валентин Щербачев. Затем попробовать шаурму могли все желающие.
В Киеве зафиксировали рекордно длинную шаурму / Фото МХП
Во время празднования посетители могли пообщаться с лучшими бренд-шефами страны и сделать селфи в фотозоне. Для детей действовали уголки творчества и организовали конкурсы с подарками.
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