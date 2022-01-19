САП просит конфисковать имущество у киевского судьи на почти 6 миллионов

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в суд с требованием лишить судью Киевской области имущества. Речь идет об активах стоимостью 5,7 миллиона гривен.

Судья незаконно приобрел активы

Решение по делу будет рассматривать Высший антикоррупционный суд. Соответствующий иск подали 18 января.

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По данным следствия, служитель Фемиды через третьих лиц получил:

квартиру в Киеве площадью 142 квадратных метров,

автомобиль.

Их общая стоимость составляет 5,7 миллиона гривен. При этом, по результатам анализа имущественного положения и доходов, специалисты выяснили, что он не мог заработать эти деньги на своей работе.

В случае удовлетворения иска, 5,7 миллиона гривен, законность происхождения которых вызывает сомнение, могут конфисковать в доход государства,

– говорится в сообщении.

Судью-взяточницу приговорили к 6 годам тюрьмы

В июне 2021 года ВАКС приговорил судью Броварского горрайонного суда Киевщины Анну Билык к 6 годам заключения, а также конфисковал автомобиль и земельный участок. В январе 2022 года суд отклонил апелляцию и окончательно одобрил свой приговор.

Кстати, все это время Билык продолжала работать судьей. Ее уволили только в сентябре. Зарплату взяточнице платили из налогов украинцев.

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