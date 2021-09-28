СБУ ни при чем: возле посольства России в Киеве восстановили борд "Крым – это Украина"
Источник:24 канал
На Воздухофлотском проспекте в Киеве восстановили билборд с надписью "Крым – это Украина" и эмблемой контрразведки СБУ. Он расположен возле посольства России. Фото обновленного щита корреспондент сделал 27 сентября.
Показательно, что баннер с символическими посланиями стране-агрессору переклеили буквально через несколько дней после общественной огласки. До того он больше недели висел поврежденным.
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Билборд о Крыме возле посольства России восстановили после общественной огласки / Фото 24 канала
Не дело рук СБУ
В ведомстве заверили, что не знают, кто стоит за расклейкой бордов с его символикой, и опровергли свою причастность к акции.
Мы сообщали, и на официальные запросы в том числе, что СБУ не имеет отношения к этим бордам. Скорее всего, это какая-то частная инициатива. Поэтому мы не совсем здесь можем давать какие-то комментарии,
– сказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.
В украинской спецслужбе также отметили, что не арендовали за государственные средства рекламный баннер на Воздухофлотском проспекте, хотя и соглашаются с лозунгом на нем.
В СБУ заверили, что непричастны к размещению патриотического борда / Фото 24 канала
История нашумевшего сокола
- Впервые щит с символикой контрразведки СБУ и словами о Крыме появился возле посольства России 23 февраля 2021 года.
- На нем изображен сокол, держащий в когтях двуглавую змею в коронах, и латинское выражение "Сокол не ловит мух".
- Сначала киевляне подумали, что так креативно СБУ решила поздравить представителей страны-агрессора с российским "Днем защитника отечества".
- В сентябре 2021 года неизвестные частично ободрали баннер.