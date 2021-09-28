Показательно, что баннер с символическими посланиями стране-агрессору переклеили буквально через несколько дней после общественной огласки. До того он больше недели висел поврежденным.

К теме В Киеве ободрали баннер с надписью "Крым – это Украина" возле посольства России



Билборд о Крыме возле посольства России восстановили после общественной огласки / Фото 24 канала

Не дело рук СБУ

В ведомстве заверили, что не знают, кто стоит за расклейкой бордов с его символикой, и опровергли свою причастность к акции.

Мы сообщали, и на официальные запросы в том числе, что СБУ не имеет отношения к этим бордам. Скорее всего, это какая-то частная инициатива. Поэтому мы не совсем здесь можем давать какие-то комментарии,

– сказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

В украинской спецслужбе также отметили, что не арендовали за государственные средства рекламный баннер на Воздухофлотском проспекте, хотя и соглашаются с лозунгом на нем.



В СБУ заверили, что непричастны к размещению патриотического борда / Фото 24 канала

История нашумевшего сокола