Показово, що банер із символічними посланнями країні-агресору переклеїли буквально через кілька днів після суспільного розголосу. До того він більше тижня висів пошкодженим.
До теми У Києві обдерли банер із написом "Крим – це Україна" біля посольства Росії
Білборд про Крим біля посольства Росії відновили після суспільного розголосу / Фото 24 каналу
Не справа рук СБУ
У відомстві запевнили, що не знають, хто стоїть за розклеюванням бордів із її символікою, і спростували свою причетність до акції.
Ми повідомляли, і на офіційні запити в тому числі, що СБУ не має відношення до цих бордів. Швидше за все, це якась приватна ініціатива. Тому ми не зовсім тут можемо давати якісь коментарі,
– сказав речник СБУ Артем Дехтяренко.
В українській спецслужбі також наголосили, що не орендували за державні кошти рекламний банер на Повітрофлотському проспекті, хоча й погоджуються із гаслом на ньому.
В СБУ запевнили, що непричетні до розміщення патріотичного борду / Фото 24 каналу
Історія нашумілого сокола
- Вперше щит із символікою контррозвідки СБУ та словами про Крим з'явився біля посольства Росії 23 лютого 2021 року.
- На ньому зображено сокола, який тримає в кігтях двоголову змію у коронах, і латиснький вислів "Сокіл не ловить мух".
- Спершу кияни подумали, що так креативно СБУ вирішила привітати представників країни-агресора із російським "Днем захисника вітчизни".
- У вересні 2021 року невідомі частково обдерли банер.