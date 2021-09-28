Показово, що банер із символічними посланнями країні-агресору переклеїли буквально через кілька днів після суспільного розголосу. До того він більше тижня висів пошкодженим.

До теми У Києві обдерли банер із написом "Крим – це Україна" біля посольства Росії



Білборд про Крим біля посольства Росії відновили після суспільного розголосу / Фото 24 каналу

Не справа рук СБУ

У відомстві запевнили, що не знають, хто стоїть за розклеюванням бордів із її символікою, і спростували свою причетність до акції.

Ми повідомляли, і на офіційні запити в тому числі, що СБУ не має відношення до цих бордів. Швидше за все, це якась приватна ініціатива. Тому ми не зовсім тут можемо давати якісь коментарі,

– сказав речник СБУ Артем Дехтяренко.

В українській спецслужбі також наголосили, що не орендували за державні кошти рекламний банер на Повітрофлотському проспекті, хоча й погоджуються із гаслом на ньому.



В СБУ запевнили, що непричетні до розміщення патріотичного борду / Фото 24 каналу

Історія нашумілого сокола