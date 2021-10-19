СБУ обыскивает офис Киевтеплоэнерго

19 октября 2021 , 15:49
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Источник:

прокуратура Киева

Сотрудники Службы безопасности расследуют уголовное производство относительно вероятного хищения бюджетных средств руководителем коммунального предприятия Киевтеплоэнерго. 19 октября для поисков доказательств по делу правоохранители прибыли в офис КП.

Как отметили в прокуратуре, обыски правоохранители объединили с вручением подозрений должностному лицу и представителю компании-подрядчика. По данным следствия, Киевтеплоэнерго заключила договор с частной фирмой о капитальном ремонте на улице Антонова на Соломенке.

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Во время аудита КГГА чиновники выяснили, что стоимость выполненных работ была значительно завышена.

Больше 1,5 миллиона гривен убытков

  • Правоохранители утверждают, что глава Киевтеплоэнерго совершил служебную халатность.
  • Бывшего директора компании-подрядчика подозревают в завладении средств путем злоупотребления служебным положением, совершенным в особо крупных размерах. Кроме того, мужчине инкриминируют служебный подлог.
  • Согласно данным следствия, сделка привела к 1,5 миллионам гривен убытков для киевского бюджета.

Вскоре злоумышленникам будут выбирать меры пресечения.

Кроме того, в прокуратуре отметили, что обыски никак не сказались на работе Киевтеплоэнерго. Коммунальное предприятие работает в обычном режиме.

Автор: Олексій Чибісов