СБУ предотвратила теракт в Киеве: задержали вражеского агента

10 февраля 2022 , 09:54
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Источник:

СБУ

Сотрудники СБУ 10 февраля смогли предотвратить теракт в Киеве. Злоумышленником оказался житель украинской столицы, завербованный представителями одной из белорусских госструктур.

Правоохранители задержали злоумышленника на попытке поджога автомобиля возле здания одной из столичных общественных организаций.

Важно Российские пропагандисты путешествуют в Украину и снимают антиукраинские сюжеты в Киеве

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Автор: Альона Захарова