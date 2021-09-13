СБУ разоблачила чиновников, которые требовали 50 тысяч долларов за место на киевских кладбищах

19:15

Следователи Службы безопасности Украины объявили о подозрении в совершении коррупционных преступлений руководителю коммунального предприятия "Спецкомбинат ПКБО" и директору одной из киевских фирм. Злоумышленники якобы торговали местами для захоронений на кладбищах.