СБУ задержала таможенников, организовавших новую схему крышевания контрабанды в "Борисполе"
Источник:СБУ
Следователи СБУ подозревают работников Государственной таможенной службы в совершении коррупционного преступления. 21 сентября правоохранители с поличным задержали должностных лиц, которые облагали данью бизнесменов.
Как утверждают в СБУ, фигуранты производства требовали от предпринимателей взятки за перевозку багажа без уплаты средств в бюджет. Размер вознаграждения, которое получали таможенники, зависел от объема.
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В случае отказа от оплаты бизнесменам угрожали препятствиями и затягиванием оформления коммерческого груза.
Прошли отбор в реформированную таможню
Таможенника споймали на горячем / Фото СБУ
- Следователи утверждают, что коммерческий груз злоумышленники регистрировали как личные вещи пассажиров самолетов.
- Задержан один из таможенников с поличным при получении транша от одного из предпринимателей. Требовали у него 4 500 долларов.
- Кроме того, сотрудники СБУ задокументировали нарушения закона другими работниками таможни, которые были привлечены к схеме.
Все фигуранты производства, как утверждают в службе, прошли конкурсный отбор и соответствуют критериям новой реформированной таможни.
Следственные действия по этому преступлению продолжаются. Правоохранители провели обыски в квартирах фигурантов и непосредственно на участке таможни "Борисполя".