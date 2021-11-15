Сценарий, достойный фильма: СБУ провела антитеррористические учения на ВДНХ – зрелищные кадры

Бойцы антитеррористического центра при СБУ успешно провели межведомственные тактико-специальные учения. Они состоялись в Национальном комплексе "Экспоцентр Украины" (бывшая ВДНХ) в Киеве. Итоги спецслужба обнародовала 15 ноября.

По легенде, силовики должны были освободить заложников и обезвредить террористов, которые их захватили. Кроме СБУ, в учениях также принимали участие сотрудники Управления государственной охраны, Национальной гвардии, Национальной полиции, ГСЧС, ГПСУ и представители органов государственной власти.

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Задача №1 – освободить дипломата

Согласно сценарию, террористы захватили в заложники участников международного форума.

Среди пленников оказался и иностранец – чиновник, который прибыл в Украину с официальным визитом.

Для решения кризисной ситуации бойцы создали оперативный штаб и начали налаживать переговоры со злоумышленниками.

Настоящий экшн

В конце концов спецоперация продолжилась силовой фазой. Она закончилась освобождением всех заложников, включая дипломата, и обезвреживанием террористов.

Терроризм – это явление, борьба с которым постоянно нуждается в новых превентивных подходах. Мы совершенствуем практические знания, умения и навыки, делаем выводы, чтобы готовить рекомендации для всех субъектов борьбы с терроризмом,

– сказал временный исполняющий обязанности начальника штаба Антитеррористического центра при СБУ Юрий Малашко.

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