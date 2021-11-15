По легенде, силовики должны были освободить заложников и обезвредить террористов, которые их захватили. Кроме СБУ, в учениях также принимали участие сотрудники Управления государственной охраны, Национальной гвардии, Национальной полиции, ГСЧС, ГПСУ и представители органов государственной власти.

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Задача №1 – освободить дипломата

  • Согласно сценарию, террористы захватили в заложники участников международного форума.
  • Среди пленников оказался и иностранец – чиновник, который прибыл в Украину с официальным визитом.
  • Для решения кризисной ситуации бойцы создали оперативный штаб и начали налаживать переговоры со злоумышленниками.

Настоящий экшн

В конце концов спецоперация продолжилась силовой фазой. Она закончилась освобождением всех заложников, включая дипломата, и обезвреживанием террористов.

Терроризм – это явление, борьба с которым постоянно нуждается в новых превентивных подходах. Мы совершенствуем практические знания, умения и навыки, делаем выводы, чтобы готовить рекомендации для всех субъектов борьбы с терроризмом,
– сказал временный исполняющий обязанности начальника штаба Антитеррористического центра при СБУ Юрий Малашко.

СБУ провела на ВДНХ масштабные учения / Фото пресс-службы СБУ

СБУ тренировалась освобождать заложников и обезвреживать террористов: видео

"Большая рыба", пойманная СБУ

  • В Киеве СБУ задержала руководителя донецкой тюрьмы-пыточной "Изоляция", основанной российскими оккупантами, – Дениса Куликовского ("Палыча"). Это произошло 9 ноября.
  • Куликовский известен своей причастностью к жестоким пыткам украинцев в тюрьме. Бывшие пленники вспоминали его как психопата, убийцу и садиста.
  • Впоследствии экс-заключенный "Изоляции", журналист Станислав Асеев предположил, что "Палыч" вполне мог быть спецагентом украинских спецслужб.