Сделал замечание шумной компании: в Киеве подрезали бойца муниципальной стражи

16 августа 2021 , 20:52
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муниципальная стража Киева

Нападение на работника муниципальной стражи произошло, когда мужчина выходил из подъезда собственного дома на работу. Двое злоумышленников набросились на него, а один из них ударил потерпевшего ножом.

Кровавый инцидент произошел в Днепровском районе Киева 14 августа. Предшествовал нападению словесный конфликт мужчины с шумной компанией.

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Пострадавшего с тяжелым ранением госпитализировали в реанимацию.

Полицейские до сих пор не опросили

  • Как сообщает Kyiv Media, пострадавший Леонид Зелинский ночью конфликтовал с мужчинами, которые утром шумели под его окнами.
  • В ходе спора муниципала пригласили выйти из дома, чтобы разобраться "один на один".
  • Когда мужчине пришлось выйти на работу, его ждали.
  • Правоохранители хотели опросить пострадавшего непосредственно на месте происшествия, однако тот был едва в сознании.

Сейчас боец ​​мунстражи пришел в себя. Ему сделали операцию. Впереди мужчину ждет долгое лечение и реабилитация.

Несмотря на то, что с момента нападения прошло более 3 суток, следователи до сих пор не пришли к нему, чтобы опросить. Сам мужчина говорит, что запомнил нападающих и готов рассказать все полицейским.

В муниципальной страже подчеркнули, что нападающим лучше самостоятельно явиться в полицию.

Автор: Олексій Чибісов