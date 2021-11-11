На съемках шоу в Киеве задержали "сваху", которая женила иностранцев-нелегалов на украинках

11 ноября 2021 , 17:07
Читати новину українською

Источник:

сайт Государственной пограничной службы Украины

В Киеве во время съемок популярного телешоу разоблачили "сваху", которая зарабатывала на фиктивных браках. Ее задержали 10 ноября.

Резонансным делом занимались как пограничники, так и правоохранители. Во время расследования они выяснили, что женщина женила иностранцев на гражданках Украины, чтобы легализовать их пребывание в нашем государстве.

Похожая тема 70 тысяч долларов за ребенка: в Киеве прикрыли еще одну схему продажи детей за границу


Женщина пыталась спрятать деньги под белье / Фото ГПСУ


Злоумышленницу задержали, когда она получала за свои услуги "свахи" 40 000 гривен / Фото ГПСУ

Прятала улики в белье

  • Женщину задержали прямо во время получения взятки за незаконную сделку – 40 000 гривен.
  • Средства злоумышленница попыталась спрятать себе под белье.
  • Уголовное производство открыли по факту пересечения границы без документов или с документами, содержащими недостоверные сведения.
  • За это предусмотрено лишение свободы сроком до трех лет.
  • Нарушительницу уже поместили в изолятор временного содержания. Вскоре ей выберут меру пресечения.


Подозреваемую поместили в следственный изолятор / Фото ГПСУ

У "свахи" были пособники

Правоохранители выяснили, что подозреваемая 1969 года рождения организовала хитрую схему с сообщниками. Они предлагали иностранцам заключить фиктивные браки с украинками, чтобы получить законные основания для переезда в Украину.

Организатор аферы даже установила четкую таксу для своих приспешников: каждая женщина, которая соглашалась на фиктивный брак, получала 200 долларов, а каждый посредник, который находил таких кандидаток, – 50 долларов.

В Киеве задержали "сваху", которая фиктивно женила иностранцев на украинках: видео

 

Автор: Вікторія Довгань