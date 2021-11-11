На съемках шоу в Киеве задержали "сваху", которая женила иностранцев-нелегалов на украинках
В Киеве во время съемок популярного телешоу разоблачили "сваху", которая зарабатывала на фиктивных браках. Ее задержали 10 ноября.
Резонансным делом занимались как пограничники, так и правоохранители. Во время расследования они выяснили, что женщина женила иностранцев на гражданках Украины, чтобы легализовать их пребывание в нашем государстве.
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Женщина пыталась спрятать деньги под белье / Фото ГПСУ
Злоумышленницу задержали, когда она получала за свои услуги "свахи" 40 000 гривен / Фото ГПСУ
Прятала улики в белье
- Женщину задержали прямо во время получения взятки за незаконную сделку – 40 000 гривен.
- Средства злоумышленница попыталась спрятать себе под белье.
- Уголовное производство открыли по факту пересечения границы без документов или с документами, содержащими недостоверные сведения.
- За это предусмотрено лишение свободы сроком до трех лет.
- Нарушительницу уже поместили в изолятор временного содержания. Вскоре ей выберут меру пресечения.
Подозреваемую поместили в следственный изолятор / Фото ГПСУ
У "свахи" были пособники
Правоохранители выяснили, что подозреваемая 1969 года рождения организовала хитрую схему с сообщниками. Они предлагали иностранцам заключить фиктивные браки с украинками, чтобы получить законные основания для переезда в Украину.
Организатор аферы даже установила четкую таксу для своих приспешников: каждая женщина, которая соглашалась на фиктивный брак, получала 200 долларов, а каждый посредник, который находил таких кандидаток, – 50 долларов.
В Киеве задержали "сваху", которая фиктивно женила иностранцев на украинках: видео