Сентябрь в Киеве стал холоднее: синоптики показали, как менялась погода

Среднемесячная температура в сентябре 2021 года была ниже климатической нормы 1991–2000 года на 1,3 градуса. Она составляла лишь +13,6 градуса.

В то же время настоящая метеорологическая осень пришла в украинскую столицу аж 19 сентября. Именно с этой даты среднесуточная температура начала опускаться ниже +15 градусов.

Тематическое Тепло и осадки в пределах нормы: какой будет погода в октябре

Рекордный "плюс" и рекордный "минус" сентября

Наблюдения показали, что теплее всего в первый месяц осени было 13 сентября – столбики термометров тогда максимально поднялись до +27 градусов.

Самым холодным за последние 30 дней стало 30 сентября – минимальная температура воздуха под утро составляла лишь +3,9 градуса.

Дефицит дождей

Также метеорологи замерили уровень осадков на проспекте Науки, где расположена обсерватория. По их оценкам, в сентябре выпало 23 миллиметра осадков. А это лишь 40% климатической нормы.

Жителей Киевской области предупредили о заморозках

В течение 2 и 3 октября на Киевщине снова ожидаются заморозки. На поверхности почвы они будут колебаться в пределах 0...-5 градусов, а в воздухе будут фиксироваться на уровне 0...-2 градусов. Из-за этого ГСЧС объявила в области о первом уровне опасности (желтый).

Текст публикации Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского:

Несмотря на то, что сентябрь – осенний месяц, метеорологическая осень началась в Киеве лишь 19 числа со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже +15,0 градусов.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составила +13,6 градуса, что ниже климатической нормы 1991–2020 годов на 1,3 градуса.

Самым теплым днем было 13 сентября, когда максимальная температура достигла +27,0 градусов, а самым холодным – 30 сентября, когда минимальная температура опустилась под утро до +3,9 градуса.

На проспекте Науки выпало 23 мм осадков, что составляет лишь 40% климатической нормы.