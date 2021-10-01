Водночас, справжня метеорологічна осінь прийшла в українську столицю аж 19 вересня. Саме з цієї дати середньодобова температура почала опускатися нижче +15 градусів.

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Рекордний "плюс" та рекордний "мінус" вересня

Спостереження показали, що найтепліше у перший місяць осені було 13 вересня – стовпчики термометрів тоді максимально піднялися до +27 градусів.

Найхолоднішим за останні 30 днів стало 30 вересня – мінімальна температура повітря під ранок становила лише +3,9 градуса.

Дефіцит дощів

Також метеорологи заміряли рівень опадів на проспекті Науки, де розташована обсерваторія. За їхніми оцінками, у вересні випало 23 міліметри опадів. А це – лише 40 % кліматичної норми.

Жителів Київщини попередили про заморозки

Впродовж 2 та 3 жовтня на Київщині знову очікуються заморозки. На поверхні ґрунту вони коливатимуться в межах 0...-5 градусів, а в повітрі фіксуватимуться на рівні 0...-2 градусів. Через це ДСНС оголосила в області про перший рівень небезпечності (жовтий).

Текст публікації Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського:

Незважаючи на те, що вересень – осінній місяць, метеорологічна осінь розпочалась у Києві лише 19 числа зі зниженням середньодобової температури повітря нижче +15,0 градусів.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура повітря вересня у Києві становила +13,6 градуса, що нижче за кліматичну норму 1991 – 2020 років на 1,3 градуса.

Найтеплішим днем було 13 вересня, коли максимальна температура досягла +27,0 градусів, а найхолоднішим – 30 вересня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до +3,9 градуса.

На проспекті Науки випало 23 мм опадів, що становить лише 40 % кліматичної норми.