Серьезное ДТП в Киеве: столкнулись 8 авто, 5 человек пострадали

Водитель "Хонда Аккорд" ехал в направлении Обухова. В этот момент он столкнулся с "Киа"

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Затем эти машины выехали во встречном направлении. Легковушки столкнулись с "Джипом", "Шкодой", "Хюндай", "Хондой" и двумя "Фольксвагенами".

Очевидцы рассказали, что столкновение было очень мощным, сообщает dtp.kiev.ua, машины размяло. У одного из автомобилей вырвало двигатель, а пассажиры из салонов вылетели на обочину в кювет.

Поэтому 5 человек пострадали. Спасатели вытащили их из авто и передали медикам.



Авто размяло / Фото Нацполиции

Виновник аварии был пьян

Правоохранители проверили водителя "Хонды Аккорд" на содержание алкоголя. Прибор показал 1,7 промилле алкоголя. Заметим, что допустимое содержание алкоголя в крови человека, который управляет транспортным средством, составляет только 0,2 промилле.