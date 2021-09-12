Серьезное ДТП в Киеве: столкнулись 8 авто, 5 человек пострадали
Источник:полиция Киева
В Голосеевском районе Киева произошло ДТП с участием 8 автомобилей. В больницу забрали 5 пострадавших, среди которых есть 11-летний ребенок.
Водитель "Хонда Аккорд" ехал в направлении Обухова. В этот момент он столкнулся с "Киа"
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Масштабное столкновение
Затем эти машины выехали во встречном направлении. Легковушки столкнулись с "Джипом", "Шкодой", "Хюндай", "Хондой" и двумя "Фольксвагенами".
Очевидцы рассказали, что столкновение было очень мощным, сообщает dtp.kiev.ua, машины размяло. У одного из автомобилей вырвало двигатель, а пассажиры из салонов вылетели на обочину в кювет.
Поэтому 5 человек пострадали. Спасатели вытащили их из авто и передали медикам.
Авто размяло / Фото Нацполиции
Виновник аварии был пьян
Правоохранители проверили водителя "Хонды Аккорд" на содержание алкоголя. Прибор показал 1,7 промилле алкоголя. Заметим, что допустимое содержание алкоголя в крови человека, который управляет транспортным средством, составляет только 0,2 промилле.
Столкнулось сразу 8 авто / Фото Нацполиции
Что грозит водителю
Правоохранители открыли уголовное дело о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации машины человеком, находящимся в состоянии опьянения.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на 3 – 8 лет. Кроме того, человека могут лишить права управлять авто на срок до 8 лет.
Машины улетели с дороги / Фото Нацполиции