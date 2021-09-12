Серьезное ДТП в Киеве: столкнулись 8 авто, 5 человек пострадали

12 сентября 2021 , 22:23
Читати новину українською

Источник:

полиция Киева

В Голосеевском районе Киева произошло ДТП с участием 8 автомобилей. В больницу забрали 5 пострадавших, среди которых есть 11-летний ребенок.

Водитель "Хонда Аккорд" ехал в направлении Обухова. В этот момент он столкнулся с "Киа"

Читайте также На Киевщине грузовик влетел в локомотив на железнодорожном переезде

Масштабное столкновение

Затем эти машины выехали во встречном направлении. Легковушки столкнулись с "Джипом", "Шкодой", "Хюндай", "Хондой" и двумя "Фольксвагенами".

Очевидцы рассказали, что столкновение было очень мощным, сообщает dtp.kiev.ua, машины размяло. У одного из автомобилей вырвало двигатель, а пассажиры из салонов вылетели на обочину в кювет.

Поэтому 5 человек пострадали. Спасатели вытащили их из авто и передали медикам.


Авто размяло / Фото Нацполиции

Виновник аварии был пьян

Правоохранители проверили водителя "Хонды Аккорд" на содержание алкоголя. Прибор показал 1,7 промилле алкоголя. Заметим, что допустимое содержание алкоголя в крови человека, который управляет транспортным средством, составляет только 0,2 промилле.


Столкнулось сразу 8 авто / Фото Нацполиции

Что грозит водителю

Правоохранители открыли уголовное дело о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации машины человеком, находящимся в состоянии опьянения.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на 3 – 8 лет. Кроме того, человека могут лишить права управлять авто на срок до 8 лет.


​Машины улетели с дороги / Фото Нацполиции

Автор: Ольга Музика