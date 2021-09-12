Водій "Хонда Акорд" їхав у напрямку Обухова. У той момент він зіткнувся з "Кіа"

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Масштабне зіткнення

Потім ці автівки виїхали у зустрічному напрямку. Легковики зіткнулися з "Джипом", "Шкодою", "Хюндаєм", "Хондою" та двома "Фольксвагенами".

Очевидці розповіли, що зіткнення було дуже потужним, повідомляє dtp.kiev.ua. Машини розім'яло. В одного з автомобілів вирвало двигун, а пасажири з салонів вилетіли на узбіччя в кювет.

Відтак 5 людей постраждали. Рятувальники витягнули їх з авто та передали медикам.


Авто розім'яло / Фото Нацполіції

Винуватець аварії був п'яним

Правоохоронці перевірили водія "Хонди Акорд" на вміст алкоголю. Прилад показав 1,7 проміле алкоголю. Зауважимо, що допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом становить тільки 0,2 проміле.


Зіткнулось одразу 8 авто / Фото Нацполіції

Що загрожує водію

Правоохоронці відкрили кримінальну справу щодо порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації машини людиною, яка перебуває стані сп’яніння.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на 3 – 8 років. Крім того, людину можуть позбавити права керувати авто на термін до 8 років.


Машини відлетіли з дороги / Фото Нацполіції