Водій "Хонда Акорд" їхав у напрямку Обухова. У той момент він зіткнувся з "Кіа"

Читайте також На Київщині вантажівка влетіла у локомотив на залізничному переїзді

Масштабне зіткнення

Потім ці автівки виїхали у зустрічному напрямку. Легковики зіткнулися з "Джипом", "Шкодою", "Хюндаєм", "Хондою" та двома "Фольксвагенами".

Очевидці розповіли, що зіткнення було дуже потужним, повідомляє dtp.kiev.ua. Машини розім'яло. В одного з автомобілів вирвало двигун, а пасажири з салонів вилетіли на узбіччя в кювет.

Відтак 5 людей постраждали. Рятувальники витягнули їх з авто та передали медикам.



Авто розім'яло / Фото Нацполіції

Винуватець аварії був п'яним