ДТП сталось близько 14:00 на під'їзній залізничній колії до селища Калинівка, що на Фастівщині.
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Які наслідки ДТП
Потерпілих не було. Проте у вантажівки пошкоджено паливний бак. На місці події працюють правоохоронці Фастівського районного управління поліції.
Чому трапилась ДТП
Попередньо встановили, що ДТП трапилась через несвоєчасне повідомлення про рух залізничного транспорту через переїзд. Однак інформацію уточнюють.
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