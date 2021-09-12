ДТП произошло около 14:00 на подъездной железнодорожной колее к поселку Калиновка, что на Фастовщине.

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Какие последствия ДТП

Пострадавших не было. Однако у грузовика поврежден топливный бак. На месте происшествия работают правоохранители Фастовского районного управления полиции.

Почему произошло ДТП

Предварительно установлено, что ДТП произошло из-за несвоевременного сообщения о движении железнодорожного транспорта через переезд. Однако информацию уточняют.

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