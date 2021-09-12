Сообщение о том, что на автодороге "Батурин – Конотоп – Сумы" в поселке Николаевка произошло ДТП, полиция получила вечером 11 сентября. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа.

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Пострадавший в ДТП ребенок – в реанимации

По информации полиции, предварительно установлено, что автомобиль ВАЗ-2109, под управлением 32-летнего мужчины, выехал на встречную полосу без включенного света фар. В результате этого он столкнулся с грузовым автомобилем МАН. Оба авто получили значительные механические повреждения.

Телесные повреждения различной тяжести получили водитель и пассажиры автомобиля ВАЗ. Троих несовершеннолетних детей 12-ти, 10-ти и 4-х лет доставили в Сумскую областную клиническую больницу,

– говорится в пресс-службе полиции.

По информации УНИАН, в приемном отделении СОКБ, в воскресенье, 12 сентября, по состоянию на 15:00 в больнице остался один ребенок, который находится в реанимации.

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В полиции открыли уголовное производство по признакам статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины.



​ВАЗ выехал на встречную полосу без включенных фар / Фото пресс-службы Нацполиции

Максимальным наказанием за нарушение правил движения, в результате которого человек погиб или получил тяжкие телесные повреждения, является срок до 8 лет лишения свободы.