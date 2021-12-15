В сети сообщили о сожжении борда в Киеве: в ГСЧС говорят о фейке

Пожар якобы произошел на улице Академика Палладина в Киеве вечером 15 декабря. Информацию о нем опубликовали в столичных сообществах в соцсетях.

По данным "Киева оперативного", около 17:00 по неизвестным причинам загорелся рекламный щит, установленный возле ТРЦ Lavina Mall. Огонь при этом вроде бы быстро выжег часть борда.

Смотрите также: Взрыв разрушил 3 квартиры: жители львовского дома отказались выселяться после пожара

На месте происшествия, как пишут в сообществах, работали патрульные полицейские и спасатели ГСЧС Киева.

В ГСЧС о пожаре ничего не знают

В пресс-службе ГСЧС столицы в комментарии 24 каналу отметили, что сообщения об инциденте на пульты спасателей не поступали.

В службе по чрезвычайным ситуациям действительно отправляли машину на улицу Академика Палладина, но 14 декабря. Там спасатели выполняли какие-нибудь платные услуги.

Рекламный борд, фото которого выложили в соцсети, по словам пожарных, стоит абсолютно целый.

Это – фотошоп. На фотографии мы видим машину ГСЧС Киева. Но никаких выездов на пожар по этому адресу в ближайшие дни не поступало. Кроме того, "возгорание" борда на картинке выглядит совсем неестественно,

– отметила глава пресс-службы ГСЧС Киева Светлана Водолага.

Последний масштабный пожар в Киеве

Днем 10 декабря на улице Льва Толстого в столице произошел большой пожар в здании складов, где хранили косметику. Спасателям пришлось вытаскивать из дома 6 человек, оказавшихся в огненной ловушке. На тушение огня пришлось потратить несколько часов.