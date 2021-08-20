В шаге от перехода: в Киеве родители с ребенком пытались перебежать 8 полос: шокирующее видео

Наглое нарушение правил дорожного движения едва не закончилось трагедией с погибшими. На Крещатике в Киеве молодые мужчина и женщина с ребенком на руках решили перебежать через 8 полос с оживленным движением.

Водителю машины, едва не сбившего пешеходов, чудом удалось вовремя затормозить. Лишь чудом инцидент не закончился ДТП.

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Избежать сбития семьи удалось лишь из-за того, что водитель не превышал скорость и успел среагировать на неожиданное появление людей.

Фактически бросались под колеса

Инцидент произошел 20 августа на Крещатике в самый час пик, когда движение по центральной улице столицы было очень оживленным.

Мужчина с детской коляской и женщина с ребенком на руках решили перебежать дорогу, несмотря на то, что в 100 метрах от них есть регулируемый пешеходный переход.

Когда пара с ребенком почти успела перебежать большую часть дороги, их чуть не сбили. Водитель легковушки во второй полосе увидел пешеходов в последний момент, поскольку те вынырнули из-за другой машины.

Запись с видеорегистратора машины, под колеса которой едва не бросились люди, опубликовали в соцсетях. В комментарии к сообщению почти все отметили, что поступок взрослых был совершенно бессмысленным.

Смотрите видео, как родители с ребенком перебегают дорогу по Крещатику: