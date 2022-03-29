Сил и средств достаточно, – заместитель главнокомандующего ВСУ об обороне Киева

Генерал-лейтенант Евгений Мойсюк заверил, что Киев находится под охраной. Сил и средства для его обороны достаточно.

Об этом заместитель главнокомандующего Вооруженными Силами Украины сообщил в понедельник, 28 марта, во время интервью о российско-украинской войне.

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Если Киев нуждается в увеличении сил и средств для обороны, это будет сделано обязательно. Мы ясно понимаем, где находится противник, в каком количестве он находится и что он пытается сделать,

– сказал Евгений Мойсюк.

Заместитель главнокомандующего ВСУ дал интервью: смотрите видео